Guardialfiera/Il Centro Studi Festeggia la IV giornata Europea dei Parchi letterari

Il 24 ottobre sarà festeggiata la IV giornata Europea dei Parchi Letterari Cammini e Soste nei Parchi letterari. Saremo a festeggiarla a Guardialfiera in solitudine e senza il riconoscimento del Parco di Francesco Jovine.

Il 24 sera a partire dalle ore 18,00 si riproporrà la costituzione del Parco letterario, viste le condizioni di assoluta possibile realizzazione. Nella piena consapevolezza della norme di salvaguardia Covid 19 pochi intimi saranno ad augurarsi che il Molise abbia il suo Parco, sperando di ricondurre al gemellaggio tra Centri Studi di Agnone e Guardialfiera e tornare a sperare in un Molise culturale di Serie A e non comprimario senza una propria categoria in cui gareggiare alla pari con altre realtà.

Il 24 ed il 25 ottobre i Parchi parleranno al Mondo chiedendo che tutto torni a parlare di letteratura e paesaggio. Facciamolo anche noi. Facciamolo insieme a Guardialfiera presso la sede del Centro Studi Molise “ N. Perazzelli “ nella splendida cornice di Palazzo Loreto.

La serata sarà accompagnata dalle letture spontanee tratte dai capolavori di Francesco Iovine.

La fermezza che il Mondo possa essere un Mondo di Pace la si può assurgere solo spandendo semi germoglianti “ Cultura “. (Borghi d’Eccellenza Molise)