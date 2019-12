Guardia di Finanza: Concorso per 33 Allievi finanzieri – Soccorso Alpino

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha bandito il concorso 2019 per Allievi Finanzieri, finalizzato all’inserimento di 33 risorse nel contingente ordinario – specializzazione ‘Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)’.

Si precisa che 4 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Il bando scade il giorno 23 dicembre 2019.

Requisiti:

Possono partecipare al concorso Guardia di Finanza i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

– aver compiuto il 18° anno e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età;

– godimento dei diritti civili e politici;

– possesso del diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

– non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– non essere stati imputati o condannati o non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

– non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

– essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

– non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;

– non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da Accademie, Scuole o Istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

BANDO