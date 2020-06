Global Pride online/ Vladimir Luxuria parteciperà per Molise Pride

Il Molise Pride 2020 si sposta online, come sta accadendo a livello mondiale, partecipando, per la prima volta, ad una storica edizione “Global” dei Pride.

Sarà Vladimir Luxuria infatti a ricordare l’importanza della storia dei Pride e della lotta delle rivendicazioni delle persone LGBT+, attraverso la partecipazione per Molise Pride, evento di cui è stata Madrina e ideatrice nel 2018.



<<Una partecipazione che emoziona il Molise tutto, portandoci su uno scenario internazionale. Con il Molise Pride, dal 2018, abbiamo svegliato la nostra terra, ponendoci al pari di tutte le altre città che da anni organizzano un Pride, e dando il nostro contributo al risveglio dell’orgoglio molisano. La partecipazione di Vladimir Luxuria non può che renderci stavolta ancora più orgogliosi, stavolta a livello Global – dichiara Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise>>

L’evento sarà disponibile sui canali social di Global Pride.

