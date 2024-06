Giornate Europee dell’Archeologia nei luoghi della cultura statali in Molise, 14-15-16 giugno 2024

Il Ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei, aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee

dell’Archeologia (GEA), in programma dal 14 al 16 giugno 2024. L’iniziativa è coordinata dall’Istituto nazionale

francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives)

sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

Nei luoghi della cultura sono previste attività volte a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere

il lavoro dell’archeologo: visite guidate, laboratori, escursioni e altri eventi organizzati con il consueto spirito che

anima le GEA, caratterizzate dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con il pubblico, le università, gli enti locali,

le associazioni e tutti gli attori del territorio.

Vi invitiamo quindi a approfittare di questa opportunità, a venire a scoprire il nostro patrimonio culturale e a

trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della storia.

Sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali secondo il seguente calendario:



Museo Archeologico Nazionale di Campobasso (ex Museo Sannitico) Aperto 08:15 – 19:00: Sabato 15 e Domenica 16

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00 laboratori di combattimento sannita e “Sannita per un giorno”; ore

11:30 e 16:30 caccia al tesoro per bambini “Sulle tracce di Alzecone” a cura del concessionario per i servizi educativi

Associazione Benevento Longobarda. Sabato 15 ore 10h00- 13h00 e 15h00-18h00 accompagnamenti guidati nelle sale del

museo a cura del concessionario per i servizi educativi Associazione Benevento Longobarda



Castello di Capua di Gambatesa Aperto 08:45 – 19:15. Domenica 16 ore 10h00- 13h00 accompagnamenti guidati nelle sale del museo a cura del concessionario per i servizi educativi Associazione Benevento Longobarda



Castello di Civitacampomarano Aperto Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 10:00 – 21:30



Museo nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15 – 19:00: Domenica 16 ore 10h00- 13h00 visite con

approfondimento didattico a cura del concessionario per i servizi educativi Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15 – 19:00 Domenica 16 ore 10h00- 13h00 visite con

approfondimento didattico a cura del concessionario per i servizi educativi Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Complesso monum. di San Vincenzo al Volturno Sabato 15 Aperto 08:45 – 14:20, Domenica 16 aperto 8h45- 18h45;

ore 10h00-13h00 visite con approfondimento didattico a cura del concessionario per i servizi educativi Me.Mo. Cantieri

Culturali aps



Museo archeologico di S. Maria delle monache Aperto 08:45 – 19:15 Sabato 15 ore 17h30 Presentazione multimediale “I misteri di Sabazio” con visita tematica al Museo Archeologico a cura del concessionario per i servizi educativi

Dedalo archeologia e cultura aps-ets



Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 08:45 – 19:15 Domenica 16 ore 11h00 Laboratorio per bambini (età consigliata 5-12 anni) : “Dei e mostri sui tetti”



Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15 – 14:00 Sabato 15 ore 10h00- 13h00 visite con approfondimento didattico a cura del concessionario per i servizi educativi Me.Mo. Cantieri Culturali aps



P.A.S. – Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15 – 19:15



P.A.S. – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15 – 19:15 Domenica 16 ore 17h30 inaugurazione al lapidarium della mostra “Astrazioni dell’archeologia:ali” dell’artista concettuale Hanne Blitz, a cura del prof. Lorenzo Canova

Per ulteriori informazioni sui costi degli approfondimenti didattici, contattare:

Pietrabbondante e Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp: 3409682354 – 3468395325 – 3297345581 (ore 10-18)

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia:

▪ Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: +39 3272803696

Museo Nazionale di Castello Pandone, Museo Archeologico di Venafro, Com. Mon. di San Vincenzo al Volturno: Me.Mo Venafro: +39 3892191032

Museo archeologico Nazionale di Campobasso e Castello di Capua a Gambatesa: info@beneventolongobarda.it

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario

di chiusura.