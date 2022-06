Giornate Europee dell’Archeologia/I luoghi, le scoperte, i restauri. Larino, area archeologica Anfiteatro – Villa Zappone

Anche quest’anno, nei giorni tra il 17 ed il 19 giugno, il Ministero della Cultura italiano aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) gestite dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia.

La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Molise propone nell’area di Larino, Anfiteatro-Villa Zappone, un momento di approfondimento sul ruolo centrale dell’archeologia preventiva nel favorire la conoscenza del patrimonio archeologico e lo studio della storia insediativa dei nostri territori.

Nella cornice liberty della sala centrale di Villa Zappone sarà presentata al pubblico una prima selezione di reperti recuperati nel corso degli scavi archeologici preliminari alla realizzazione del gasdotto SGI Larino – Chieti. Gli scavi archeologici e i restauri del materiale esposto in occasione delle GEA 2022 sono stati realizzati da Cooperativa Archeologia su committenza di SGI, sotto la Direzione Scientifica della SABAP del Molise.

L’esposizione si apre con alcuni corredi funerari provenienti dalle necropoli orientalizzanti e sannitiche individuate a Montenero di Bisaccia e a Montecilfone.

Tra i materiali di particolare interesse si segnalano:

-due crateri apuli raffiguranti scene dionisiache da una sepoltura di IV sec.; monili in ambra e uno scettro- conocchia in bronzo che arricchivano il corredo di una tomba femminile di VII-VI sec. a.C.; un elmo in bronzo di produzione picena presente all’interno di un tumulo di epoca orientalizzante.

Chiudono la piccola mostra alcuni reperti portati alla luce durante lo scavo dei due edifici di culto di età repubblicana e imperiale indagati presso il bosco Coruntoli, nel comune di Montecilfone. Tra questi spicca senza dubbio un bronzetto di Ercole, di età ellenistica, nel quale il mitico eroe delle dodici fatiche è rappresentato nella versione dell’Ercole bibax (ovvero bevitore).

LUOGO

LARINO, Area archeologica Anfiteatro-Villa Zappone

Via Dante Alighieri, n. 5.

ORARI DI APERTURA

Venerdì 17 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Sabato 18 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Domenica 19 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Visite guidate al sito archeologico a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali con i seguenti orari:

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00

Sabato dalle ore 16:00 alle 19:00

Per INFO: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio – 0874 42731