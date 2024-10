Giornata Mondiale della Salute Mentale: Anche Palazzo San Giorgio illuminato di Verde

Anche Palazzo San Giorgio, Mercoledì 10 Ottobre, si è illuminato di verde in occasione della

Giornata Mondiale della Salute Mentale.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha aderito alla richiesta di illuminare un monumento

per accendere sempre di più i riflettori su una problematica così tanto delicata.

“L’obiettivo – dichiara l’Assessora alle Politiche sociali del Comune di Campobasso Bibiana

Chierchia- è quello di accrescere la consapevolezza su una realtà troppo spesso

sommersa che interessa invece, purtroppo, trasversalmente qualsiasi fascia d’età,

qualsiasi fase della vita anche di nostre concittadine e concittadini”.

Sempre nella giornata del 10 Ottobre nel corso del convegno tenutosi presso l’Auditorium

Giovannitti a Campobasso l’Assessore alla Sanità – Angelo Marcheggiani – ha

sottolineato: “la nuova Amministrazione comunale di Campobasso è assolutamente

sensibile a tutte le problematiche che riguardano il delicatissimo ambito della salute

mentale; il fatto stesso che siano due gli assessorati interessati, l’uno all’ambito sanitario

l’altro a quello sociale, attesta l’accuratissima presa in carico di individui e famiglie che

vivono il disagio delle patologie di salute mentale. Anche grazie alla mia esperienza

professionale che mi fa stare a contatto con le fragilità a volte legate ai periodi della

gravidanza e post ho avuto modo di prevedere per il bilancio del prossimo anno nuovi

capitoli di spesa che permetteranno tirocini formativi anche per soggetti affetti da patologie

di salute mentale”.