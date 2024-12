Gaeta (Sia): “In andrologia prevenzione fondamentale ad ogni età”

(Adnkronos) – "La prevenzione è importantissima, è un pilastro fondamentale e la Sia nei suoi quasi 40 anni ha svolto una serie di attività per promuoverla. In questi due giorni discuteremo della prevenzione a 360 gradi, dai giovani agli adulti e agli anziani. Faremo il resoconto di quello che si è fatto e di quello che c'è da fare anche alla luce di come sta cambiando il rapporto medico-paziente". Queste le parole di Francesco Gaeta, responsabile per la Lombardia della Società italiana di andrologia durante il convegno "S3 – Salute Sessuale SIA" in programma oggi e domani a Milano. All'evento partecipano i principali esperti nazionali per fare il bilancio sui successi delle precedenti campagne di prevenzione e il punto sulle sfide della prevenzione andrologica che abbraccia tutte le fasce di età maschili. "Le nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale hanno dato vita al dottor Google e al professor Gpt. Riflettiamo su quella che dovrà essere la figura dell’andrologo nel Terzo Millennio e come si dovrà rapportare col nuovo paziente affetto da cybercondria, l'ipercondria ai tempi di internet, una nuova patologia che si sta diffondendo e che gli esperti stanno cercando di chiarire" conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)