Fise Molise – Inclusione e disabilità, Stelle al Merito per due scuole di equitazione molisane

Stelle al Merito sportivo per due scuole di equitazione molisane, Cavalli della Foce di Campomarino e Campobasso Equitazione Ippoform, che hanno dato prova del proprio valore e impegno nell’ambito delle attività che includono la disabilità.

A loro sono andate le due Stelle di Bronzo in occasione dell’evento ‘A piccoli passi… grandi successi’, organizzato dal Comitato Paralimpico Molisano.

“Sono estremamente fiera degli istruttori federali Francesco Vaccarella, Michele Ruscitto così come di Angela Palladino del Cassandra Equitazione che, oltre all’impegno profuso nell’ambito degli sport equestri e dell’agonismo, dedicano da anni gran parte del loro tempo alla promozione delle attività con persone con disabilità. – Le parole della presidente Fise Molise Laura Praitano – Sono grata alla Presidente del CIP Molise Donatella Perrella che, grazie al suo entusiasmo, riesce sempre a coinvolgere tutte le forze in campo per la promozione dei valori legati agli sport paralimpici”.