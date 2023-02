Fino al 6 febbraio 2023 gli operatori turistici possono aderire alla nuova edizione dell’Alto Medio Sannio Card

Operatori dei servizi turistici dei siti della cultura e della natura, della ristorazione, esercenti titolari di punti vendita dei prodotti tipici dell’Alto Medio Sannio – il territorio che abbraccia 33 comuni che gravitano intorno ai centri di Agnone, Frosolone e Trivento -, possono aderire fino al 6 febbraio 2023 alla nuova edizione dell’“Alto Medio Sannio Card”, la carta turistica gratuita e

personalizzata che mette in rete le eccellenze dell’area in un progetto di turismo integrato.

Dopo il primo periodo di sperimentazione e la raccolta dei dati relativi ai flussi

turistici 2022, che hanno rivelato esiti incoraggianti, la SNAI Alto Medio Sannio –

Strategia Nazionale Aree Interne con capofila il Comune di Agnone – rilancia

l’importante progetto turistico, con l’obiettivo di creare un modello aggregativo tra tutti gli

attori della filiera e di ottenere risultati positivi per lo sviluppo turistico dell’area. Gli

operatori che hanno già partecipato lo scorso anno, ma anche coloro che

vogliono entrare a far parte della rete, possono aderire gratuitamente

compilando ed inviando tramite email la domanda di adesione all’indirizzo

[email protected]

Tra le azioni che saranno messe in campo, a partire dalla prossima primavera, la

realizzazione di una guida turistica per il 2023 aggiornata ed implementata, in

doppia lingua (italiano ed inglese), che racconti in modo coinvolgente il territorio e le

esperienze che si possono vivere durante una vacanza in Alto Medio Sannio. A tale guida

tascabile sarà allegata la card turistica, gratuita e personale per ogni turista, che sarà

distribuita nei principali punti di interesse in Molise, presso le strutture ricettive e gli

operatori turistici. Con la nuova carta sconti, i visitatori potranno ottenere biglietti di

ingresso a costo ridotto per musei, monumenti e attrazioni, vantaggi nei

ristoranti e sui servizi turistici, riduzioni sull’acquisto di prodotti tipici. Oltre alla

guida cartacea con annessa la Alto Medio Sannio Card, sarà realizzata una app digitale,

che sarà utile ai visitatori per organizzare visite guidate ed esperienze sul territorio, ma

anche agli operatori per rinsaldare la rete tra loro e per raccogliere con più immediatezza i

dati relativi ai flussi turistici.

«Partecipare al progetto di turismo integrato Alto Medio Sannio Card – sottolinea il

sindaco di Agnone Daniele Saia – è fondamentale per innescare nuovi processi

economici che creino sviluppo sul territorio. Gli operatori turistici devono essere

protagonisti, insieme alle istituzioni, collaborando tra loro e impegnandosi nel promuovere

e far funzionare la card, grazie alla quale si possono tracciare dati molto interessanti per

migliorare l’offerta turistica dell’area e soddisfare le esigenze dei visitatori e degli stessi

operatori». La scorsa settimana gli operatori del turismo sono stati contattati tramite email

dallo staff dell’Alto Medio Sannio Card ed hanno ricevuto il form di adesione da compilare

per partecipare al progetto. Coloro che per qualsiasi motivo non l’abbiano ancora ricevuto

possono rivolgersi al numero 335 7519063 o scrivere un’email a:

[email protected]