Finanziate in Molise dal Ministero alla  Cultura guidato da Sangiuliano, ben 14 proposte di iniziative imprenditoriali.

I centri storici e i borghi dei nostri comuni molisani, offrono un enorme potenziale per un turismo sostenibile alternativo e, questo, grazie soprattutto al patrimonio culturale, alla sua storia, alle arti e alle sue tradizioni che da sempre lo caratterizzano.

Per mantenere questo patrimonio c’è bisogno di sostegni e finanziamenti da parte delle istituzioni e, infatti, il ministero alla cultura guidato da Gennaro Sangiuliano, ha finanziato per i borghi molisani ben 14 proposte di iniziative imprenditoriali per un totale complessivo di

quasi un milione di euro. Questo in seguito all’avviso pubblico n. 497 del 12 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e questo, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una boccata d’ossigeno per il territorio molisano portato avanti dal Ministro Sangiuliano e, in questo caso, quello del virtuoso borgo di Civitacampomarano in particolare, considerato che lo stesso Ministro Gennaro Sangiuliano sin dall’inizio del suo mandato, ha dimostrato particolare attenzione per la nostra Regione. Resta il mio impegno per lavorare in tutt’Italia in sinergia con il Ministro Sangiuliano e, in particolare, per una sua sempre maggiore attenzione al Molise.