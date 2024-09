Fiera d’Ottobre/Insieme per Larino: promozione limitata per un evento che merita di più

La storica fiera centenaria, che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la nostra

comunità, quest’anno si terrà nei giorni 11, 12 e 13 ottobre. Eppure, a pochi giorni dall’inizio dell’evento,

non c’è traccia di pubblicità, se non un paio di post che molto non ci dicono.

Un silenzio che preoccupa e lascia presagire un’altra edizione sottotono per un appuntamento che, nel

corso degli anni, sembra aver perso sempre più rilevanza. Questo silenzio mediatico rischia di penalizzare la

partecipazione all’evento e di contribuire ulteriormente al declino della fiera, che un tempo attirava

visitatori da tutto il territorio.

Quest’anno la fiera si svolgerà in soli tre giorni, rispetto ai cinque tradizionali delle passate edizioni.

L’amministrazione ha giustificato questa decisione citando una bassa affluenza di pubblico nei primi giorni

degli scorsi anni. Tuttavia, ridurre la durata della fiera non risolve il problema di fondo: la mancanza di una

visione innovativa e di un’organizzazione capace di rilanciare l’evento, rendendolo nuovamente attrattivo

non solo per i residenti, ma anche per visitatori da fuori. La nostra fiera, un tempo conosciuta per la

compravendita di bestiame e animali da allevamento, ha una storia lunga e radicata nel territorio. Oggi,

potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per valorizzare i settori agricoli e alimentari, che restano

tra i pilastri economici della nostra terra. Eppure, sembra che queste potenzialità non vengano sfruttate a

pieno.

A meno di tre settimane dall’inizio della fiera, non si vedono manifesti, né tantomeno campagne di

comunicazione. La promozione di un evento così importante è fondamentale per garantirne il successo e

incentivare la partecipazione. In un’epoca in cui la visibilità online e sui social media è cruciale per attrarre

pubblico, stupisce che non siano state avviate concrete attività di promozione.

La fiera non dovrebbe essere soltanto un appuntamento che si ripete per tradizione, ma un’occasione per

far conoscere le eccellenze del nostro territorio e offrire opportunità di crescita economica e culturale.

Ignorare l’importanza della comunicazione significa, di fatto, limitare il potenziale di questo evento.

Ad oggi, non è chiaro quali saranno gli eventi e le attività in programma per la fiera. Quali espositori

parteciperanno? Ci saranno iniziative legate ai prodotti locali, all’agricoltura o all’alimentazione? E se sì,

perché non sono ancora stati pubblicizzati? I cittadini meritano di essere informati e coinvolti, ma la

mancanza di trasparenza e di promozione non fa altro che ridurre ulteriormente l’interesse verso un evento

che, un tempo, rappresentava il fiore all’occhiello della nostra comunità.

C’è ancora tempo per cambiare le sorti della fiera e farla tornare al centro dell’attenzione pubblica.

L’amministrazione ha il dovere di investire nella promozione dell’evento, coinvolgendo associazioni locali,

aziende agricole, produttori e commercianti per creare un programma ricco e variegato, capace di attrarre

sia i residenti che i visitatori esterni.

La fiera di ottobre è una parte importante del nostro patrimonio culturale e deve essere trattata con la cura

e l’attenzione che merita. Ridurla ulteriormente, sia in termini di durata che di importanza, significherebbe

lasciarla morire lentamente, privando la comunità di un evento che potrebbe ancora essere un volano per

l’economia e un’occasione di festa e orgoglio per tutti. Con l’avvicinarsi delle date previste per la fiera, è

cruciale che l’amministrazione comunale esca dal silenzio e si adoperi per garantire il successo dell’evento. I

cittadini, e non solo, attendono con curiosità di sapere cosa li aspetta, ma senza una promozione adeguata,

anche le migliori iniziative rischiano di passare inosservate. È tempo che ci si impegni attivamente a

rilanciare la fiera, valorizzando il nostro territorio e le sue tradizioni.

Insieme per Larino:

Vito Di Maria

Maria Giovanna Civitella

Michele Palmieri

Salvatore Faiella