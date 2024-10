Fiera d’Ottobre di Larino, edizione 281a: bilancio positivo

Un bilancio fortemente positivo, quello tracciato dal Sindaco della Citta di Larino alla chiusura dei

cancelli fieristici: oltre cento gli espositori, migliaia di visitatori e numerose le sinergie consolidate

con prestigiosi enti scientifici, culturali e socio-economici del territorio.

Con soddisfazione, Puchetti sottolinea il rafforzamento della collaborazione con l’Università degli

Studi del Molise. Proprio il Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Unimol, attraverso

la sua azione che spazia da quella didattica a quella di ricerca e di terza missione, può dare un

significativo contributo al futuro della Fiera per enfatizzare il taglio specialistico e scientifico.

Già in occasione dell’edizione 2024, nell’ambito del padiglione dedicato alle innovazioni e alla

ricerca nell’agro-alimentare, i docenti del Dipartimento dell’Ateneo molisano hanno presentato le

attività didattiche e i più recenti risultati acquisiti attraverso i numerosi progetti di ricerca

internazionali. Il padiglione è diventato, dunque, il luogo di confronto, contaminazione e

progettazione tra attori diversi stimolando azioni virtuose nella direzione della sostenibilità, della

difesa della tipicità e promozione della circolarità. Condizioni, oggi, imprescindibili per la crescita

dei territori e, in maniera particolare delle aree centro-meridionali. Dal confronto è emerso con

forza la necessità di professionisti opportunamente formati per un ruolo di rilievo nel comparto

agroalimentare e forestale del Molise per una sostenibilità dei processi di produzione esaltando e

valorizzando le peculiarità territoriali.