Festività di San Basso: programma degli eventi musicali. Gran finale con Bianca Atzei

Saranno giorni giorni di grande festa quelli dedicati al Santo Patrono di Termoli San Basso.

Oltre alle solennità religiose disposte dalla Diocesi di Termoli e Larino e alla processione

dei pescherecci in mare, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di

eventi che si terranno dal 2 al 7 agosto.

Da questa sera, 2 agosto, e fino al 7 agosto aprirà i battenti lo “Street Food” di San

Basso, organizzato dall’associazione Amip, che si terrà nel piazzale del porto.

Il 3 e il 4 agosto sarà la volta della Grande Orchestra di Fiati, Filarmonica “Giuseppe

Ragni” Città di Termoli. L’orchestra si esibirà per le strade principali del centro oltre

a tenere due concerti alle ore 21,30 in Piazza Duomo nel borgo vecchio.

Sempre il 4 agosto al piazzale porto, alle 21,30, si terrà il concerto dei “Magenta#”,

summer tour 2022. A mezzanotte i fuochi pirotecnici presso il porto turistico “Marina

di San Pietro”.

Doppio appuntamento anche per il 5 agosto al culmine dei festeggiamenti per il Santo

Patrono.

Al piazzale del porto “Musicando Napoli”, music live con Antonio Castaldo a partire

dalle 21,30.

Gran finale sempre il 5 agosto, a partire dalle ore 21,30, in Piazza Giovanni Paolo II

con il concerto di Bianca Atzei. L’ingresso è gratuito.