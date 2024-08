Festival del Morrutto, a San Giovanni in Galdo arrivano Roberto Angelini e Pier Cortese

Saranno Roberto Angelini e Pier Cortese gli ospiti di punta della 14esima edizione del Festival del Morrutto, in programma a San Giovanni in Galdo il 19 e 20 agosto prossimi. I due musicisti saranno protagonisti di una imperdibile esibizione live che si terrà la sera di martedì 20 agosto nella piazzetta del centro storico. Il concerto che Angelini e Cortese terranno a San Giovanni è un mash up di canzoni dove

voci, chitarra, steel guitar, iPhone ed elettronica si intrecciano suonando un colore musicale completamente nuovo. Senza mai togliere spazio all’improvvisazione, l’esibizione si arricchisce di momenti acustici emozionanti. L’evento è organizzato dall’associazione Amici del Morrutto.

ROBERTO ANGELINI ha pubblicato nella sua carriera una decina di album e ha collaborato con tantissimi artisti. E’ legato in particolare a Niccolò Fabi.

Dieci anni fa ha fatto parte della band del tour Fabi-Gazzè-Silvestri, esperienza che ha ripetuto qualche settimana fa in occasione del concerto-evento per celebrare i 10 anni dall’uscita del disco del trio, concerto che si è tenuto al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 50mila persone.

Angelini è noto al grande pubblico anche per il lungo sodalizio con Diego Bianchi. Dal 2013 infatti partecipa prima alle puntate di Gazebo, su Rai Tre, e poi, dal 2017, a quelle di Propaganda Live su La7. La sua carriera è invece cominciata, suonando nei primi complessi rock, jazz e blues, quando aveva appena 16 anni. Dopo aver studiato pianoforte, a diciotto anni si dedica quasi esclusivamente alla chitarra acustica, con la quale inizierà a comporre le prime canzoni. Nel 2001 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Il Signor Domani che vince il Premio della Critica Mia Martini.

Due anni dopo raggiunge il successo commerciale con il singolo Gattomatto, vero e proprio tormentone estivo, incluso nel suo secondo album Angelini. Nel 2005 pubblica, insieme con il violinista Rodrigo D’Erasmo, il disco tributo a Nick Drake (del quale è grande appassionato), dal titolo PongMoon. Nel 2008 fonda l’etichetta indipendente FioriRari. Inoltre partecipa al progetto Violenza 124 ideato da Niccolò Fabi, con il brano strumentale Kabul. Nello stesso anno prende parte all’incisione dell’album Volume I del Collettivo Angelo Mai.

Nel 2010 scrive la canzone Calore, brano che viene scelto da Emma come singolo del suo primo disco e che porta la cantante alla vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi. Calore ottiene un grande successo, raggiungendo le vette di tutte le classifiche e molta popolarità. Bissa la collaborazione con la cantante scrivendo per lei il brano Colori. Lunghissimo è anche il sodalizio con Pier Cortese legato al progetto Discoverland. Saranno insieme di nuovo in tour nei club il prossimo autunno accompagnati sul palco da Niccolò Fabi.

PIER CORTESE si è fatto conoscere al grande pubblico con il singolo Souvenir, tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2005. Negli ultimi 20 anni ha pubblicato diversi album da solista e ha collaborato con molti importanti artisti. Nel 2000 ha aperto i concerti del trio Consoli-Gazzè-Turci. E’ stato poi in tour, tra gli altri, con lo stesso Gazzè e con Niccolò Fabi. Nel 2006 si è aggiudicato il Premio Mia Martini come miglior artista emergente con l’album Contraddizioni. L’anno dopo ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Non ho tempo. Nello stesso periodo ha debuttato come musicista- conduttore televisivo presentando Stelle e Padelle, programma trasmesso su

Discovery Real Time dove ha duettato – tra gli altri – con Franco Califano, Morgan, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Giusy Ferreri, Alex Britti, Simone Cristicchi, Paola e Chiara.

Dal 2010 suona in molti club ed è uno dei primi artisti in Europa a portare in giro un progetto chiamato Imè, proponendo i suoi brani con IPad e chitarra. Nel 2012 esce Discoverland, progetto con il quale parte il lungo sodalizio con Roberto Angelini.

Nel 2013 scrive un brano interpretato da Marco Mengoni intitolato Avessi un altro modo e inserito nell’album Pronto a correre. Nel 2016 Drugstore, nuovo capitolo Discoverland, un concentrato musicale di folk electro psichedelico, riscuote grandi consensi di critica e di pubblico. Nel 2017 si aggiudica il premio Flaiano come autore della colonna sonora del cortometraggio “Corpo” di Davide Colaiocco. Nel 2019 è produttore, arrangiatore e co-autore del disco Tradizione e tradimento di Niccolò Fabi.