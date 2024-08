Fermata trasporto pubblico Bivio di Guardialfiera, gli autisti chiedono aiuto

Lo stato di abbandono e trascuratezza nel quale versano le fermate del trasporto pubblico nella Regione

Molise è diventato oramai pericoloso e non più sostenibile. Quasi tutte sono prive di regolare autorizzazione

ed in contrasto con quanto previsto dall’art. 158 del C.d.S. e dall’art. 352 del relativo regolamento di

esecuzione (presenza di aree d’intersezione e mancanza di piazzole di fermata). L’esposizione giornaliera a

comprovati rischi, oltre al serio pericolo per la collettività, fa sì che il benessere psicofisico dei lavoratori sia

messo a dura prova.



Più volte abbiamo segnalato tale problema nelle varie sedi istituzionali, senza ottenere, tranne rari casi, la

dovuta attenzione. La Regione Molise in 50 anni ha speso poco o nulla per la messa a norma delle fermate più

pericolose. La fermata del bivio di Guardialfiera sulla Bifernina è una di quelle.



L’azienda Sati nella giornata di ieri, ad oltre un mese dalla nostra prima segnalazione ed in prossimità della

protesta in programma oggi, ha cercato di correre ai ripari con un ordine di sevizio, spostando la fermata di sua

spontanea volontà e senza alcuna autorizzazione dal bivio sulla S.S. 647 alla rotatoria sulla S.P. 73b. L’ordine di

servizio però, oltre ad esse illegittimo, non risolve nulla, perché la “nuova” fermata non ha nessuna

autorizzazione e non è a norma come quella precedente, con gli stessi pericoli per i conducenti che sono gli

unici a rischiare.



Gli autisti, considerati già un mestiere usurante, si trovano dunque in una morsa: da un lato, effettuando la

fermata, rischiano il ritiro della patente e conseguenze penali e civili, dall’altro, non effettuandola, rischiano

sanzioni disciplinari da parte dell’azienda, che potrebbero arrivare anche al licenziamento.



Andare ogni giorno a lavoro con il fardello della paura sta logorando psicologicamente i lavoratori, privandoli

della serenità necessaria per gestire la responsabilità delle molte vite che trasportano.



Chiediamo pubblicamente alla Regione, al Servizio Mobilità e all’azienda Sati di svolgere il loro dovere e di

convocare con urgenza un tavolo per risolvere questo grave problema. Se non dovessimo ricevere, ancora una

volta, alcun riscontro, gli autisti saranno costretti, con grande rammarico, a sospendere la fermata.

Per tali motivi le OO.SS. hanno deciso l’effettuazione del presidio presso il bivio di Guardialfiera, dalle ore

10.30 alle ore 11.30 di oggi 30/8/24.

FILT-CGIL Aurelio Di Eugenio

FIT-CISL Simone Vitagliano

UGL AUTOFERRO Nicolino Libertone

FAISA CISAL Emilio Santangelo