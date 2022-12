“Fermarono i Cieli”. Tre nuove date imperdibili del cartellone “Palcoscenici

Tre nuove imperdibili date della kermesse musicale “Palcoscenici: il Molise è di scena”,

cartellone curato dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con la

Fondazione Molise Cultura.

Sarà il musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna insieme al cantante e

compositore Peppe Servillo a incantare il Teatro Italo Argentino di Agnone, il 19 dicembre

alle 21, con lo spettacolo tanto atteso dal titolo “Fermarono i Cieli”.

Per l’occasione saranno proposte le “Canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’

Liguori”, composizioni settecentesche spirituali in dialetto e in italiano. Molte di esse legate

alle festività e ai riti del Natale, tra cui alcune famosissime quali: “Quanno nascete ninno”,

“Tu scendi dalle stelle” e, appunto, “Fermarono i cieli”.

Tantissime anche le proposte in scaletta di brani composti dallo stesso Ambrogio

Sparagna che verranno interpretate dalla voce Peppe Servillo.

Ad accompagnare questo incredibile duo – con la voce, l’organetto e la zampogna di

Sparagna – saranno Erasmo Treglia con la sua ghironda, ciaramella e torototela, Marco

Tomassi alla zampogna gigante, strumento creato ad hoc per accompagnare le canzoncine

spirituali e il gruppo vocale Quarta Aumentata.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com alla sezione Fondazione Molise

Cultura, in tutti i punti vendita autorizzati al costo di 5 euro.

Lo spettacolo andrà in replica il 21 dicembre alle ore 20 nella Chiesa dell’Annunziata a

Venafro e il 27 dicembre alle ore 20 nella Chiesa Madre di Campomarino. In occasione delle

due repliche l’ingresso al concerto sarà gratuito, senza prenotazione.

Tutti gli eventi del cartellone sono stati fortemente voluti e portati avanti dall’Assessore

alla Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno con lo scopo di dare lustro e valore alla Regione –

insieme alla Fondazione Molise Cultura – e al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico

che possiede portando in Molise nomi altisonanti del panorama nazionale e internazionale.