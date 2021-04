Federmep Molise: il Governo vara decreti che non rispecchiano affatto le nostre esigenze

“Dalla riunionedel Cts ci aspettiamo una data precisa per la riapertura del comparto del wedding e degli eventi privati”. Ad affermarlo in una nota Michele BOCCARDI, presidente di Assoeventi (l’associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding) e Serena Ranieri, presidente di Federmep (la Federazione matrimoni ed eventi privati). “Non smetteremo mai di ricordare -proseguono- che il nostro settore opera con una programmazione semestrale ed annuale, per cui è e sarebbe impossibile per noi adeguarci a decisioni governative e tecniche last minute”.

“Abbiamo già predisposto un protocollo di prevenzione per le riaperture in sicurezza con la Regione Puglia, che può servire da modello anche a livello nazionale, per far ritornare a lavorare migliaia e migliaia di imprese e professionisti della vastissima filiera che è dietro all’organizzazione di un matrimonio e degli altri eventi privati”, concludono.

Purtroppo il Governo non può capire le problematiche ci girano attorno al settore Eventi e Matrimoni e vara decreti che non rispecchiano affatto le nostre esigenze. La delegazione Federmep Molisana, insieme alla nostra Presidente Serena Ranieri, sta cercando in tutti i modi di far ben comprendere a tutti gli organi preposti, che le nostre tempistiche sono molto diverse da quelle di altre categorie che, fortunatamente, girano la chiave e possono iniziare a lavorare.

La macchina degli eventi e dei matrimonio ha bisogno di tempi lunghi, perché non c’è un solo passaggio da fare, e l’organizzazione anche di un evento che può sembrare “semplice”, impiega mesi prima di vedere la luce. Ecco perché dobbiamo cercare di predisporre un protocollo di prevenzione anche per la Regione Molise.



Il Capo delegazione Federmep per il Molise Mauro Di Salvatore