Europee, in Germania partito estrema destra Afd secondo più votato: exit poll

In testa alle elezioni europee, secondo i primi exit poll, in Germania ci sarebbe il partito conservatore Cdu-Csu con il 29,5% dei voti. Secondo gli exit poll diffusi dal canale tedesco Ard, al secondo posto ci sarebbe il partito di estrema destra Afd con il 16,5% e al terzo posto l'Spd del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il 14%. I Verdi si attesterebbero al 12%. Il co-leader Afd Tino Chrupalla ha definito "storico" il risultato del suo partito: "Abbiamo ottenuto un risultato super e credo che nel corso della serata salirà ancora di più". Anche la co-leader Alice Weidel ha parlato di un "super risultato". Pochi mesi fa, il partito aveva ottenuto sondaggi superiori al 20%. Ma i consensi dell'Afd sono diminuiti in modo significativo dopo le grandi manifestazioni di gennaio e febbraio, in seguito alla notizia di una riunione segreta della destra a Potsdam. L'incontro era incentrato sulla cosiddetta remigrazione. Anche i recenti scandali che hanno coinvolto i principali candidati dell'Afd all'Ue, Maximilian Krah e Petr Bystron, che sarebbero legati alla Russia e nel caso di Krah anche alla Cina hanno avuto delle ripercussioni negative.