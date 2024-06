Euro 2024, Svizzera-Italia 2-0: ottavi di finale in diretta

(Adnkronos) – Svizzera avanti 1-0 contro l'Italia a Berlino per gli ottavi di finale di Euro 2024.

51' – Dal nulla, l'Italia potrebbe riaprire la partita con un regalo della Svizzera. Sull'innocua imbucata di Fagioli, Schar interviene con uno sgangherato colpo di testa: palla sul palo, poi Chiesa spara alle stelle da posizione defilata.

46'- Pronti, via e all'inizio del secondo tempo la Svizzera raddoppia. Xhaka può servire Rieder in totale tranquillità. Vargas controlla, prende la mira e piazza il pallone all'incrocio: 2-0.

INTERVALLO – Finisce il primo tempo: Svizzera-Italia 1-0.

45' – Rieder su punizione cerca il jolly dal vertice sinistro dell'area, Donnarumma si salva con l'aiuto del palo.

45' – Ammonito El Shaarawy, graziato dall'arbitro per un intervento da rosso.



43' – La Svizzera continua a muovere la palla in totale tranquillità contro avversari incapaci di pressare in maniera efficace.

40' – Non c'è traccia della reazione dell'Italia, in versione sparring partner all'Olympiastadion.

37' – La Svizzera passa meritatamente in vantaggio. Vargas a sinistra è libero di osservare la situazione e crossare per Freuler, che si inserisce indisturbato, controlla e di sinistro buca Donnarumma sul primo palo: 1-0.

35' – Ammonito Barella per fallo su Rieder, scattato in ripartenza dopo l'ennesimo errore degli azzurri.

33' – Gli azzurri provano ad affidare la palla a Fagioli: il centrocampista della Juve consente alla squadra di salire, ma la manovra rimane lenta e sterile fino al 'consueto' errore di misura.

30' – L'Italia gioca in trincea. La Nazionale si difende, chiude i varchi ma sbaglia sistematicamente l'uscita dalla propria trequarti. La palla viene subito riconsegnata alla Svizzera.

26' – L'Italia prova a scuotersi, Chiesa affonda a sinistra e va al tiro dal cuore dell'area svizzera: il rasoterra è soft e viene intercettato da Akanji.

23' – Prima vera occasione per la Svizzera, primo miracolo di Donnarumma. Embolo scatta sul filo del fuorigioco e viene servito nell'area azzurra, l'attaccante calcia di destro e Donnarumma respinge splendidamente.

19' – Barella scodella la punizione dalla trequarti, Di Lorenzo è solo davanti alla porta di Sommer ma liscia clamorosamente. Per fortuna, il fuorigioco segnalato dall'assistente cancella l'errore dell'azzurro.

15' – La manovra azzurra si accende con la prima imbucata di Fagioli, che innesca Cristante sulla fascia destra e costringe Rodriguez alla chiusura: primo corner italiano, la Svizzera non rischia nulla.

12' – L'Italia fatica a alzare il baricentro, gli azzurri commettono errori in serie. La Svizzera è particolarmente vivace sulla fascia sinistra con la catena Aebischer-Vargas, Di Lorenzo è costretto alle maniere forti.

9' – La Svizzera tiene il pallino del gioco. Italia tutta compatta nella propria metà campo. Barella dolorante per un colpo alla coscia sinistra.

6' – Primi sprazzi di azzurro, El Shaarawy prova a costruire. L'azione è vanificata da un fallo ai danni della difesa svizzera-

4' – Bastoni libera l'area azzurra dopo l'iniziativa di Vargas.

2' – Svizzera subito aggressiva, la squadra di Yakin parte con ritmo sostenuto e si procura un corner. SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. Ct. Yakin. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)