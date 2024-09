Erasmus +, in Molise delegazione di tecnici e dirigenti della Fondazione Rozwoju di Varsavia per il progetto Reactive

In Arrivo nel Molise la Delegazione di tecnici e dirigenti della Fondazione ROZWOJU DI

VARSAVIA per il progetto Reactive finanziato dal programma ERASMUS di cui è partner la

Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport.

I tecnici e dirigenti resteranno nel Molise per 3 giorni per poi andare nelle Marche.

Il 4 mattina la delegazione avrà un incontro con i dirigenti del Cus, visiterà gli impianti approfondendo

il modello organizzativo del sistema sportivo universitario. Nel pomeriggio faranno visita ad alcune

realtà sportive del territorio.

Il 5 mattina invece a Sport e Salute ci sarà un incontro con i tecnici di diverse discipline, mentre nel

pomeriggio il CIP Molise ha organizzato una tavola rotonda con dirigenti e tecnici che operano

nell’ambito delle discipline per persone con disabilità. Previsto anche un collegamento con Casa

Italia a Parigi dove si stanno svolgendo le Paralimpiadi.

Il giorno 6 la delegazione sarà a Isernia per visitare gli impianti e le strutture sportive di Isernia.

E’ un momento di arricchimento e di confronto per i i tecnici e dirigenti del Molise.

Il progetto Reactive prevede tre momenti di attività: il primo in Molise, poi nelle Marche con la

cooperativa Odos e infine a Roma con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport con la quale

collabora come coordinatore dell’area progettuale Mario Ialenti, direttore della Pastorale dello sport

e Turismo della CEAM.