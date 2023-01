Emergenza neve/ Messaggi di ringraziamento dai cittadini alle Forze dell’Ordine di Isernia

Numerosi sono i messaggi di ringraziamento giunti da cittadini che hanno voluto esprimere la loro gratitudine alle Forze dell’Ordine che, durante l’emergenza neve che ha investito la nostra Provincia nei giorni scorsi, hanno fornito un rilevante apporto per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Le numerose pattuglie impiegate hanno consentito infatti di poter prestare aiuto e assistenza a numerosi cittadini che si erano messi in viaggio nonostante le condizioni meteo lo sconsigliassero.

Tra questi, un professionista proveniente da una Provincia limitrofa che era rimasto bloccato con la sua auto proprio quando una tormenta di neve imperversava sul nostro territorio.

Nei giorni scorsi l’uomo ha inviato una mail alla Questura di Isernia con cui ha voluto ringraziare Carlo e Niki, i due agenti che lo hanno soccorso e aiutato a riprendere la marcia, sfidando il freddo e il vento gelido. L’uomo, che percorreva la Statale 17, era rimasto bloccato con la sua automobile nella neve e i due agenti, con mezzi di fortuna e tanta determinazione, dopo diversi tentativi, sono riusciti a far riprendere trazione al veicolo e spostarla sulla carreggiata ripulita dal passaggio dei mezzi spalaneve. La mail si chiude con una frase davvero toccante: “Mi preme segnalarvi questo accadimento ed accompagnarlo con la mia riconoscenza per gli sforzi profusi dai due ragazzi, per lasciare un ricordo di quella parte che troppo spesso resta non scritta…..”.

Il soccorso pubblico è un dovere istituzionale della Polizia di Stato, ma sono questi semplici segni di riconoscenza che danno sostegno al nostro impegno quotidiano #esserci sempre.