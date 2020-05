Emergenza Covid 19/ Rientri in Molise: su 281 test seriologici 10 hanno anticorpi al virus

La Asrem sta effettuando test seriologici a chi è rientrato in Molise dal 4 maggio in poi , al momento i test effettuati sono 281, ne mancano ancora 217, di cui 10 hanno riscontrato la presenza di anticorpi contro il coronavirus. Tra i 10 per 9 è stata riscontrata la positività a IgM ( immunoglubine G),che sarebbe una infezione recente per 1 positività alle IgM ( immunoglubine M), che sarebbe una infezione passata.

I test veloci sono eseguiti nei presidi sanitari di Campobasso, Termoli e Isernia.