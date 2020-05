Emergenza coronavirus e politiche abitative: al via la campagna #turestaacasa#Noicisiamo

Parte la campagna #turestaacasa#Noicisiamo, per informare,offrire consulenza, assistenza e tutela in materia abitativa. Occorre aprire a livello regionale e comunale tavoli di confronto per governare l’emergenza.



” Il Sunia (Sindacato unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) in questi mesi di emergenza sanitaria ha prodotto una proficua iniziativa politica tesa a determinare provvedimenti legislativi ed economici finalizzati a tutelare i bisogni abitativi che l’emergenza sanitaria ha ulteriormente acuito, – afferma Geppino Oleandro, Commissario Sunia Abruzzo Molise .

Sul piano dell’iniziativa politica, pur riconoscendo l’importanza delle misure finora assunte dal Governo Nazionale, il Sunia ritiene ancora insufficiente e parziale la risposta messa in campo e sollecita il Governo e il Parlamento a mettere in campo le misure adeguate a partire dal prossimo “decreto di Maggio”. In tale direzione è necessario determinare anche a livello regionale e territoriale tavoli di confronto e misure adeguate in risposta all’emergenza che molte famiglie si trovano ad affrontare.



Anche per tali ragioni, nelle regioni Abruzzo e Molise sono operativi i nostri servizi di informazione, consulenza, assistenza e tutela riguardanti prioritariamente:

la sospensione degli sfratti delle abitazioni e dei locali commerciali; la possibilità di rinegoziazione dei canoni e dei contratti di locazione; l’assistenza sull’ emergenza affitti dei lavoratori e degli studenti fuori sede; l’ accesso ai contributi dei Fondi di sostegno all’ affitto e per la morosità incolpevole; la sospensione rate mutui prima casa; la sospensione delle esecuzioni e dei rilasci per i pignoramenti prima casa.



Una situazione straordinaria – conclude Oleandro – di questa natura non può essere affrontata con gli strumenti, già scarsi, oggi a disposizione. E’ pertanto necessario, anche su questo fronte prevedere risorse e modalità di governo in grado di fronteggiare la situazione e dare risposte adeguate ai bisogni abitativi delle persone”.