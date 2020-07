“E…state al Cinema”: al via la rassegna cinematografica a Montenero

Il programma degli eventi estivi monteneresi propone venerdì 24 luglio alle ore 21,30 in Piazza Giovanni XXIII°, la prima proiezione della rassegna cinematografica “E…state al Cinema”, curata da Luigi Menichilli in collaborazione con la Pro Loco Frentana e il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia.

Sarà la pellicola “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, Premio Oscar nel 1990 come miglior film straniero, ad aprire ufficialmente la rassegna, con un doveroso omaggio al grande maestro Ennio Morricone.



La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con la proiezione delle seguenti pellicole: Ladri di Biciclette, I Soliti Ignoti, Mediterraneo, La Grande Bellezza, Volevo Nascondermi e The Hateful Heigt, di Quentin Tarantino, con la cui colonna sonora Ennio Morricone è stato premiato con l’Oscar nel 2016.

“Siamo felici di poter sostenere anche quest’anno lo svolgimento della rassegna cinematografica all’interno dell’Estate Montenerese – ha dichiarato il sindaco Nicola Travaglini – con la proiezione di alcuni film che hanno segnato la storia del cinema italiano.



In un periodo caratterizzato da tante incertezze, la fantasia e la magia del grande cinema sapranno sicuramente regalare emozioni profonde a quanti vorranno passare una serata immersi nel mondo della settima arte. Vi aspettiamo numerosi, quindi, nella consapevolezza che sia questa che le altre manifestazioni estive si svolgeranno nel massimo della sicurezza, garantita dalle disposizioni vigenti e dalle precauzioni necessarie per contrastare il Coronavirus”.