Dramma al San Timoteo: neonato muore dopo il parto. Disposti accertamenti

La tragedia, nel pomeriggio di ieri. Un neonato è morto dopo qualche ora dal parto, presumibilmente per problemi respiratori. Il magistrato ha disposto l’autopsia, e per il momento no ci sono ipotesi di reato.

All’arrivo in ospedale, la giovane madre è stata sottoposta ad un cesareo, e non risultavano problemi per il nascituro nemmeno dalle ecografie. Il bambino è stato soccorso ma non c’è stato nulla da fare.

L’Asrem – come affermato dal direttore generale Oreste Florenzano – ha chiesto una relazione e disposto un audit interno per far luce sull’episodio.