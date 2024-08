Disposti specifici servizi controllo del territorio a Termoli

Al fine di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini e ai tanti turisti che affollano gli stabilimenti balneari, i siti archeologici e i numerosi locali del comprensorio di Termoli, ove, come è noto, durante il periodo estivo si svolgono moltissimi eventi culturali e feste legate alle tradizioni locali, sono stati disposti dal Questore di Campobasso specifici servizi di controllo del territorio con l’impiego congiunto del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Termoli, del personale dell’Arma dei Carabinieri di Termoli, degli equipaggi messi a disposizione dal Reparto Prevenzione Crimine di Pescara oltre che del Comando Polizia Municipale di Termoli e di personale dell’Ispettorato del lavoro. Costante è l’attenzione che viene rivolta alla realtà portuale, in sinergia con la Capitaneria di Porto affinchè tutti i turisti possano fruire della zona portuale in totale sicurezza, prevenendo e contrastando atti di illegalità diffusa e reati predatori. Anche lungo le principali arterie stradali sono stati effettuati numerosi controlli, al fine di prevenire e contrastare il deprecabile fenomeno dei reati predatori spesso commessi da cittadini che da altre province raggiungono il territorio di Termoli. Si segnala inoltre il sistematico monitoraggio dei lidi balneari tesi a verificare la sicurezza dei luoghi a tutela dei bagnanti e degli utenti delle spiagge nonché la sicurezza degli operatori del settore.

Ed infatti il lavoro sinergico, che sicuramente contribuisce ad offrire ai cittadini una percezione di maggiore sicurezza, ha

consentito nell’ultima settimana di controllare oltre 70 veicoli e circa 150 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia e per le quali si sono approfonditi i controlli con specifiche attività di polizia giudiziaria. Nell’ambito degli stessi sono state elevate anche specifiche sanzioni al Codice della strada. Inoltre sono stati sottoposti ad accurati controlli di polizia amministrativa 5 attività di somministrazione di alimenti e bevande.