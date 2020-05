Decreto rilancio, bonus e agevolazioni, secondo webinar Donne Democratiche per il Molise

Ieri pomeriggio alle ore 18,00 si è tenuto il secondo webinar organizzato dalle donne dem Molise, con relatori i due consiglieri comunali di Termoli del Pd Manuela Vigilante ed Oscar Scurti, che hanno illustrato le misure economiche e le agevolazioni previste ed introdotte dal Governo nel Decreto Rilancio.

L’incontro è iniziato con l’intervento dell’Avvocato Manuela Vigilante, che ha focalizzato l’attenzione sulle misure riguardanti il mondo del lavoro, tra cui la proroga della cassa integrazione guadagni, il divieto di licenziamento per cinque mesi, i bonus per gli autonomi, le partita Iva e i liberi professionisti, nonché il congedo straordinario parentale e bonus baby-sitter.

Poi è stata la volta del Segretario PD della Federazione del Basso Molise, Oscar Scurti che ha invece esaminato le misure e i bonus riguardanti le famiglie e le imprese, tra cui bonus vacanze, eco bonus, bonus mobilità, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta per i canoni di locazione, per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, per la sanificazione ed acquisto di dispostivi di protezione, sconto bollette, esenzione TOSAP sino al 31.10.2020.

Sono state poi descritte da Manuela Vigilante e misure economiche che il dl Rilancio prevede per sostenere la funzionalità degli enti locali e Regioni alle prese con un aumento della spesa, una diminuzione del gettito fiscale dopo lo stop a molti tributi a vantaggio delle imprese e il pagamento massiccio dei debiti pregressi.

Dopo gli interventi c’è stato spazio per consentire al pubblico di Facebook di fare domande o chiedere chiarimenti sulle varie misure.