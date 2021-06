Da lunedì 28 niente mascherine all’aperto se si rispetta il distanziamento

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Così su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera: secondo gli esperti la mascherina si può togliere all’aperto, sempre mantenendo però le distanze di sicurezza dalle altre persone. Il Cts si è pronunciato su esplicita richiesta del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

La mascherina però andrà comunque indossata in tutti gli spazi chiusi, come uffici, negozi o mezzi di trasporto e in generale sarà necessario averlo sempre con sé nel caso ci si trovasse in una situazione di assembramento. Anche nei bar e nei ristoranti, anche se non sarà obbligatoria mentre si è seduti al tavolo, la mascherina andrà comunque indossata ogni volta che ci si alza dal proprio posto.