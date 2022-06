Cronaca nazionale/ Va a funghi con gli amici, ma precipita in un dirupo e muore

Una passeggiata in tranquillità trasformata in tragedia mortale. Morto mentre va a funghi con gli amici sul Monte Carpegna, al Passo della Cantoniera: soccorsi inutili per un pesarese di 73 anni che è morto mentre faceva un’escursione.

La vittima aveva 73 anni, era un pensionato, e abitava a Treponti di Pesaro. E’ morto precipitando da un dirupo sul monte Carpegna per un’altezza di 80 metri.

Il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo dopo tre ore di ricerche.

foto di repertorio