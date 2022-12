Cronaca nazionale/ Truffavano e derubavano gli anziani, dieci arresti

Una vera e propria banda criminale, sgominata grazie ad una brillante operazione di polizia.

Rapine, truffe e rapine agli anziani e alle categorie deboli nel mirino della polizia. Dieci pericolosi criminali, specializzati in reati predatori che non si facevano scrupoli di svuotare i conti correnti bancari con le pensioni che servivano per gli acquisti di Natale e per le medicine, sono stati arrestati dagli investigatori della V sezione della squadra mobile. I gruppi, molto ben organizzati e strutturati in modo verticistico, colpivano soprattutto nella zone periferiche di Roma sud est.

I colpi avvenivano con diversi modus operandi. Con violenza si impossessavano di gioielli e contanti ma portavano via anche bancomat e carte di credito.

Subito dopo le razzie, utilizzando gli strumenti di pagamento elettronici facevano prelievi ed acquisto fino a quando, venivano bloccati dalle banche.

