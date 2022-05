Cronaca nazionale/ Tragedia in volo: avverte un malore, fa atterrare l’aereo e muore

Tragedia nei cieli, purtroppo con esito mortale. Un uomo originario della provincia di Parma ma residente da tempo in Trentino, è morto all’aeroporto ad Asiago in provincia di Vicenza: mentre pilotava un biplano storico degli anni ’30 Tiger Moth, ha avuto un infarto in volo, è riuscito ad atterrare, salvando il passeggero che aveva a bordo, ma è deceduto poco dopo.

Immediato l’intervento del personale dell’aeroporto e dei vigili del fuoco e subito dopo del personale del Suem: l’uomo è stato a lungo rianimato ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Sul posto i carabinieri.

Foto di repertorio