Cronaca nazionale/ Terribile incidente stradale: 18enne muore carbonizzato

Ancora sangue sulle strade italiane per un incidente stradale purtroppo mortale.

E’ accaduto a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Una autovettura con a bordo quattro ragazzi, tutti residenti nella cittadina, si è schiantata contro un muro.

Il conducente 18enne italiano di origine kosovara, che guidava senza avere mai conseguito la patente, è rimasto incastrato ed è morto carbonizzato all’interno del veicolo che ha preso fuoco.

Gli altri tre giovani, due 18enni e un 17enne, sono riusciti a uscire mettendosi in salvo e sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sull’accaduto.

foto di repertorio