Dolore e sconcerto per la morte di un giovanissimo.

Morto nel tentativo di evitare un cervo con l’auto. La vittima è un 22enne neolaureato di Codogné in provincia diTreviso.

Si è schiantato contro il muretto di cinta di un’abitazione, per poi rovesciarsi sul prato antistante. Inutili i soccorsi.

E’ accaduto sulla Sr203 Agordina. Gli operatori del il 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane.

foto di repertorio