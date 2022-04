Cronaca nazionale/ Si sente male al bar, trasportata d’urgenza in ospedale partorisce una bambina e muore

Una notizia piena di dolore e lo sconcerto che ha colpito una piccola comunità veneta. E’ morta all’ospedale di Padova la mamma di 33 anni, incinta di otto mesi, colpita da malore in un bar a San Pietro Viminario nel Padovano. All’improvviso ha iniziato a sentirsi male e si è accasciata a terra perdendo i sensi

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica si è alzato in cielo l’elicottero da Padova. I medici hanno riscontrato due distinti arresti cardiocircolatori mentre la trasportavano con un volo disperato all’ospedale di Padova.

La donna ha partorito col cesareo una bambina che sta bene ed è tenuta in osservazione, al reparto di Neonatologia dell’Azienda ospedaliera.

La donna versava in condizioni stazionarie ma gravissime, attaccata alla vita anche tramite i macchinari; purtroppo non ce l’ha fatta nonostante gli sforzi dei sanitari per salvarle la vita.

