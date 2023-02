Cronaca nazionale/ Professore cambia sesso a 51 anni e diventa professoressa

Un caso che sicuramente alimeterà la discussione tra favorevoli e contrari.

Da Salvatore a Simona, all’età di 51 anni ha cambiato sesso, confortata nella sua scelta anche dal sostegno emotivo dei suoi studenti, nella scuola di Torre Annunziata, dove insegna italiano.

Laureata in lettere, è docente di storia ed italiano in un istituto superiore, in provincia di Napoli, anche se per il momento è in congedo temporaneo, per stare vicino a suo padre malato.

La notizia sul Corriere del Mezzogiorno.