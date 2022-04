Allarme anche in Italia per nuove forme di contagio. Tre nuovi casi di peste suina africana accertati in Piemonte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

E si fa strada che la peste suina sia la causa anche della morte di una 17enne di Perugia.

Le tre positività sono state riscontrate in provincia di Alessandria.

foto di repertorio