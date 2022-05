Cronaca nazionale/ ‘Palpeggia’ una diciottenne: il padre di lei lo blocca e colpisce a schiaffi

Avrebbe violentato una ragazza di 18 anni e il padre lo avrebbe a sua volta picchiato. L’aggressione sessuale sarebbe avvenuta in pieno giorno ad Arconate, in provincia di Milano. La vittima avrebbe subito dei palpeggiamenti a pochi metri da casa sua e dal bar gestito dal padre.

L’autore dell’aggressione è un operaio 46enne, avventore del locale, che rischia un’accusa di violenza sessuale. Ma non è tutto: l’aggressore sarebbe stato preso a botte dal barista, padre della ragazza.

La ragazza, sotto choc, avrebbe infatti chiamato il padre al telefono, chiedendo aiuto e quest’ultimo sarebbe saltato in macchina e non appena incrociato l’aggressore in strada sarebbe sceso dal mezzo, colpendolo con alcuni ceffoni – almeno a quanto riferito dai presenti, intervenuti a fermarlo.

