Cronaca nazionale/ Non riesce ad evitare un animale sulla strada e cade con la moto, muore un 52enne

Si è visto attraversare la strada da un animale all’improvviso. Ha cercato disperatamente di sterzare, in sella alla sua moto, ma ha perso il controllo ed è caduto. Così è morto un motociclista di 52 anni di Cascina in provincia di Pisa, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza di Livorno Centro, in direzione Firenze.

Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito all’attraversamento di un animale in carreggiata, forse un capriolo, che non è riuscito a evitare, facendolo cadere

Oltre al 118 è intervenuta la polizia stradale ma per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare.

Foto di repertorio