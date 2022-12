Cronaca nazionale/ Mucca attraversa i binari e fa deragliare un treno

Tanto spavento ma non ci sarebbero gravi conseguenze per i passeggeri del treno Roma-Viterbo. Una mucca ha provocato a Roma il deragliamento di un treno regionale della Cotral (Compagnia trasporti laziali) nella tratta per Viterbo senza causare fortunatamente feriti.

L’animale attraversava i binari proprio mentre passava il convoglio che nell’impatto è uscito dalle rotaie.

E’ accaduto nel tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra.

La mucca pare sia fuggita da un allevamento nelle vicinanze.

