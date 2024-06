Cronaca nazionale/ Maxi blitz della polizia contro la pedopornografia

Immagini terribili, ma i responsabili indagati per il grave reato ora rischiano grosso.

Maxi indagine della Polizia di Stato per il reato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. In totale sarebbero 26 le persone indagate in diverse regioni e tutte sono state sottoposte a perquisizioni personali e informatiche. Sono stati sequestrati migliaia di file, immagini e video raccapriccianti con abusi anche su bimbi piccolissimi.

Le indagini hanno preso il via da una complessa attività di analisi informatica su alcuni dispositivi elettronici sequestrati a un uomo arrestato mesi fa per detenzione di materiale pedopornografico.

Durante gli accertamenti, le forze dell’ordine hanno trovato diversi gruppi ai quali l’uomo era iscritto tutti dediti allo scambio di immagini illecite ritraenti bambini.

Foto di repertorio