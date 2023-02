Cronaca nazionale/ Maltrattava e aggrediva il marito da mesi: 42enne arrestata dai carabinieri

Brutta storia di violenza domestica; ma alla fine la repsonsabile è stata individuata e arrestata.

Per mesi avrebbe continuano a picchiare il marito in casa, usando spesso oggetti di arredamento o utensili da cucina come matterelli e cucchiai in legno, fino a quando l’uomo non ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, raccontando quanto subito e facendola arrestare.

Protagonista in negativo della brutta storia di violenza domestica è una 42enne di Crevalcore, nella città metropolitana di Bologna, arrestata dai carabinieri per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

