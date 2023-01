Cronaca nazionale/ L’auto si schianta contro un albero, 21enne perde la vita

Tristezza e dolore per l’ennesima vittima, giovanissima, di un incidente stradale .E’ accaduto in Valtellina, in territorio di Villa di Tirano. Morta una ragazza 21enne, mentre l’amico di 19 anni è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

L’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero sulla strada provinciale numero 24.

La vittima risiedeva a Villa di Tirano (in provincia di Sondrio). Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri con i Vigili del fuoco.

Foto di repertorio