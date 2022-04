Cronaca nazionale/ Grave incidente stradale, muore una promessa della pallacanestro

È morto, a soli 15 anni, in un incidente , mentre con la mamma e il papà stava tornando da una partita di basket . L’intera provincia di Bologna è sotto choc per la morte di una giovane promessa della pallacanestro.

L’incidente è avvenuto in provincia di Ferrara e la causa dell’incidente in cui sono anche rimasti feriti i genitori del ragazzo sarebbe da ricercare in alcuni lavori stradali che sarebbero stati non adeguatamente segnalati.

Il papà e la mamma del ragazzo, comunque, sono stati dichiarati dai medici fuori pericolo.

Foto di repertorio