Cronaca nazionale/ Non si rassegna alla fine della storia con una 83enne: stalker 71enne per cinque volte a processo

Lo stalking, purtroppo, non conosce limiti di età. E’ senza dubbio fuori dagli schemi anagrafici il caso di un pensionato 71enne di Torino, finito a processo per stalking per la quinta volta perché continua a perseguitare l’ex fidanzata di 83 anni.

Su di lui pesano quattro condanne e 18 mesi di reclusione scontati, ma continua a rendere la vita della donna un inferno. La perseguita da quando la signora ha deciso di troncare.

L’uomo ha lasciato la moglie per poter stare con la donna e quando la storia è finita non si è rassegnato e ha cominciato a ‘perseguitarla’.

A nulla sono valse le denunce alle forze dell’ordine e le misure restrittive nei confronti dell’uomo. Il 71enne ha sempre violato il divieto di avvicinamento.

Foto di repertorio