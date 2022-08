Cronaca nazionale/ Festa finisce in tragedia: si tuffa in piscina, batte il capo e muore

Una giornata di festa ha generato una tragedia, prtroppo anche con una giovane vittima.

Due comunità sotto choc: Formia e Minturno, in provincia di Latina, piangono la morte di un 32enne di Minturno.

E’ accaduto in una villetta, in località Santo Janni a Formia, dove per cause in fase di accertamento da parte degli agenti, l’uomo si è tuffato in piscina ed è morto.

Avrebbe battuto la testa sul fondo. Un incidente, all’apparenza inspiegabile nella sua dinamica.

foto di repertorio