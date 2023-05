Cronaca nazionale/ Esplode un furgone che trasportava bombole destinate ad una farmacia

e indagini chiariranno i contorni della vicenda.

Esplosione e fiamme in pieno centro a Milano. Un vasto incendio si è verificato in zona Porta Romana, nel centro della città lombarda: ancora ignote per adesso le origini del rogo, che sarebbe partito da un furgone – afferma SkyTg24 – e avrebbe coinvolto diverse auto vicine.

Le bombole da cui sarebbe partita l’esplosione erano destinate ad una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, così come un appartamento al secondo piano dell’edificio evacuato.

Il ferito registrato finora sarebbe il conducente del furgone esploso, le cui condizioni non sono gravi.

Sul posto polizia ecarabinieri, oltre ai vigili del fuoco.

La notizia data anche dall’ANSA .