Esce a passeggio con il cane, ma viene investita da un’auto e perde la vita. E’ accaduto nella periferia di Tortolì in Ogliastra, in provincia di Nuoro. La vittima è un’insegnante ed è stata travolta sulla SS 198. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È morta dopo due ore di agonia, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori per salvarle la vita.

Niente da fare anche per il cane, schiacciato dalla ruota anteriore dell’auto e deceduto sul colpo.