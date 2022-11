Cronaca nazionale/ Cade dalla moto e finisce a ridosso di un’auto: 18enne perde la vita

Ancora sangue sulle strade italiane ed il dolore per una giovane vita spezzata. E’ accaduto sulle strade della provincia di Treviso a Montebelluna. : la vittima è un giovane motociclista, un ragazzo di 18 anni di Volpago del Montello. L’impatto è avvenuto in località Caonada, in via Cal di Mezzo.

Probabilmente per evitare l’impatto con l’auto che lo precedeva è caduto ed è finito rovinosamente sull’asfalto, terminando la corsa a ridosso del veicolo che aveva davanti.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate ambulanza, automedica ed è atterrato l’elisoccorso. Invano.

foto di repertorio