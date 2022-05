Cronaca nazionale/ Bimba precipita dal terzo piano: fermata la madre

Una storia terribile, che solo per un caso non si è trasformata in tragedia mortale. È stata fermata la donna la cui figlia è precipitata da un balcone al terzo piano a Macerata. Si tratta di un fermo di indiziato di delitto per l’accusa di tentato omicidio: è una 40enne di origine indiana.

Secondo gli inquirenti, la donna, dopo essersi chiusa in camera con la bimba di 4 anni, l’avrebbe gettata da una finestra. La misura è scattata dopo le indagini dalla polizia anche in base a testimonianze.

La figlia ora è ricoverata ad Ancona in “prognosi riservata e condizioni stazionarie”. Non sarebbe in pericolo di vita.

foto di repertorio