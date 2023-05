Un uomo di 53 anni è morto a Pontedera (provincia di Pisa) dopo essere stato investito da un’auto, in una strada di campagna nei pressi di un tiro a segno.

L’uomo era in compagnia di un altro pedone, anche lui investito e ferito in modo non grave.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

Foto di repertorio